Белоусов вручил награды отличившимся в зоне СВО военнослужащим КФл

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил награды отличившимся в зоне специальной военной операции военнослужащим Каспийской флотилии. Церемония награждения прошла в рамках рабочей поездки министра в Дагестан.

В ходе визита Белоусов проинспектировал развитие инфраструктуры Каспийской флотилии, включая строительство новых гидротехнических сооружений, причалов и береговой инфраструктуры. Общая протяженность северного и южного оградительных молов превышает два километра.

На совещании с участием главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Александра Моисеева и командующего Каспийской флотилией контр-адмирала Олега Зверева обсуждались вопросы боевой подготовки, обустройства пункта базирования кораблей и ввода в строй новых объектов.

«Мы сейчас возьмем этот объект на особый контроль, чтобы все было оформлено надлежащим образом. Будем этот объект достраивать»,- сказал глава российского оборонного ведомства в ходе инспекции строительства нового здания штаба Каспийской флотилии.

Представитель Военно-строительного комплекса Минобороны РФ доложил о ходе работ по строительству основных объектов пункта базирования, включая гарнизонный госпиталь на 150 койко-мест, который планируется сдать в мае текущего года.