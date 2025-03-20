Стало известно, какими дронами ВСУ атаковали Энгельс

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели атаку на Энгельс с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) PD-2 и «Лютый», а также дронов кустарного производства. Их запускали из пяти украинских регионов.

БПЛА были оснащены кумулятивными бомбами КЗ-6 весом около пяти килограммов. Запуски осуществлялись из Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Житомирской областей. В атаке участвовали дроны «Лютый», PD-2 и неизвестные беспилотники кустарной сборки с размахом крыльев более двух метров.

Все БПЛА двигались группами по 10–15 единиц на низкой высоте. В настоящее время специалисты занимаются анализом обломков сбитых дронов, говорится в Telegram-канале Shot. Официального подтверждения информации о типах БПЛА не поступало.

Украина атаковала НПЗ в Энгельсе

Всего за прошедшую ночь российские силы противовоздушной обороны уничтожили 132 дрона противника над территорией России. В связи с этим в Энгельсском районе Саратовской области ввели режим ЧС.

В Сети также появились видеозаписи из больницы в Энгельсе, пострадавшей от атаки беспилотников ВСУ. На записях видно, как сотрудники медицинского учреждения обходят территорию.