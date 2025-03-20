Пентагон может значительно сократить руководство ВС США

Пентагон рассматривает возможность существенных сокращений высшего руководства Вооруженных сил США из-за администрации президента США Дональда Трампа. Об этом стало известно в четверг, 20 марта.

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Рассматриваемые планы включают объединение боевых командований, возможную ликвидацию управления, которое курирует развитие, подготовку и обучение объединенных сил, а также прекращение расширения присутствия вооруженных сил США в Японии.

Согласно документу, которые получили CNN, среди рассматриваемых примечательных мер — объединение Европейского командования и Африканского командования в единое командование со штаб-квартирой в Штутгарте, Германия, а также объединение Северного и Южного командований США в единое командование AMERICOM.

Помимо этого, командующий ВВС Центрального командования Вооруженных сил США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич подтвердил, что страна возобновила военную помощь и обмен разведданными с Украиной в полном объеме.

12 марта заместитель министра обороны Польши Павел Залевский сообщил о возобновлении поставок американской военной помощи Киеву через польский хаб.