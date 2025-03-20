Зеленский заявил о получении Киевом новой партии F-16

Украина получила еще несколько американских истребителей F-16. Об этом заявил в ходе онлайн-брифинга Владимир Зеленский, пишет ТАСС.

Летом 2024 года Украина получила первую партию F-16 из Дании и Нидерландов. Бельгия и Норвегия также заявили о намерении передать самолеты Киеву. Кроме того, Амстердам предоставил Киеву ракеты класса «воздух-воздух» для истребителей F-16.

По словам Зеленского, западные партнеры передали Киеву новую партию F-16.

«Дополнительные F-16 прилетели на Украину, это хорошая новость», - пояснил он.

При этом, отвечая на уточняющие вопросы журналистов, Зеленский отметил, что не будет раскрывать число переданных Киеву самолетов.

Напомним, что в мае 2023 года представитель ВВС Украины Юрий Игнат отмечал, что когда у Киева будут F-16, он «выиграет эту войну». Однако после получения самолетов риторика украинских военных изменилась. И спустя семь месяцев после поставок первых истребителей F-16 на Украину тот же Юрий Игнат заявил о том, что они неспособны противостоять истребителям Су-35 ВВС России.