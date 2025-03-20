Раскрыта главная цель России в случае обрушения фронта на Украине

Политолог Вадим Сипров в беседе с РИАМО заявил, что установление контроля над Одессой ранее не провозглашалось в качестве цели России в рамках специальной военной операции (СВО), однако ситуация может измениться в случае военных успехов на линии боевого соприкосновения.

Как заметил собеседник издания, установление контроля над Одессой ранее не провозглашалось в качестве цели, а это значит, что и отказываться не от чего. При этом эксперт призвал не забывать, что «жизнь не стоит на месте», о чем президент РФ Владимир Путин не раз напоминал.

Сипров указал, что пока вооруженные силы Украины (ВСУ) удерживают линию боевого соприкосновения, но она в любой момент может рухнуть, и в этом случае можно будет порассуждать о восстановлении исторической справедливости и контроле над всеми исконно русскими землями.

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Собеседник издания обратил внимание на то, что «сумятицу» по вопросу установления контроля над Одессой внес опубликованный в одном из деловых СМИ отчет о прошедшем ранее съезде РСПП. Сипров уточнил, что в этом отчете автор ссылается на анонимного участника закрытой части мероприятия, в ходе которого российский лидер обсуждал с главами российских компаний политические вопросы. При этом политолог подчеркнул, что аноним не сообщил ничего нового, поскольку позиция России по территориальному вопросу не меняется с июня прошлого года.

Эксперт напомнил, что еще летом 2023 года президент Путин обозначил основные требования России по территориальному вопросу. Он отметил, что тогда, на встрече с руководством МИД, глава государства объявил, что необходимым условием для прекращения огня с российской стороны будет вывод ВСУ с территории «новых» регионов РФ, а именно из Херсонской и Запорожской областей, а также из Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР, ЛНР). Сипров добавил, что новизна состоит лишь в том, что базовый подход превратился в позицию Москвы на переговорах с Вашингтоном.