Украина взяла на себя ответственность за удар по Энгельсу

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) взял на себя ответственность за удар по Энгельсу. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Генштаб отчитался, что подразделения Службы безопасности Украины, Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 20 марта нанесли удар по Саратовской области.

Ранее ВСУ совершили самую массированную атаку беспилотниками на российский регион. В Энгельсе атака привела к пожару на территории аэродрома, из-за чего пришлось проводить эвакуацию жителей из близлежащего к нему СНТ.

При атаке дронов в Энгельсе в двух детских садах и школе выбило окна

Также очевидцы сообщили, что десятки беспилотников, которые ВСУ выпустили по Саратовской области, пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Энгельсе. Жители услышали работу сирен около четырех часов утра, впоследствии раздалось несколько мощных взрывов.