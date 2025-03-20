За ночь над регионами РФ сбиты 132 беспилотника

Средства противовоздушной обороны ВС РФ в ночь на 20 марта уничтожили 132 украинских беспилотника над территорией России. Об этом сообщает Минобороны РФ в телеграм-канале.

В оборонном ведомстве уточнили, что 54 БПЛА были уничтожены над территорией Саратовской области, 40 беспилотников были сбиты над территорией Воронежской области, 22 БПЛА – над территорией Белгородской области, девять беспилотников – над территорией Ростовской области, по три БПЛА – над территориями Курской области и Республики Крым, и один БПЛА был уничтожен в небе Липецкой области.

Около 40 БПЛА сбили в российском регионе

В ночь на 19 марта украинские силы атаковали территорию России с помощью 57 беспилотников. В результате падения одного из украинских БПЛА на территорию нефтебазы в Кавказском районе Краснодарского края произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью с последующим пожаром. Сотрудников дежурной смены базы эвакуировали, а работу предприятия остановили.

Изначально площадь пожара составляла 20 квадратных метров, однако позже она увеличилась до 1,7 тысячи квадратных метров. В результате случившегося никто не пострадал.

В Минобороны РФ уточнили, что Киев нанес удар по объекту на Кубани после принятого Владимиром Путиным решения по предложению США о временном прекращении ударов по энергоинфраструктуре Украины и РФ.