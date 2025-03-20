ТАСС: ВСУ расклеивали в Курской области антироссийские листовки

Вооружённые силы Украины расклеивали в приграничных районах Курской области пропагандистские листовки с изображением президента России Владимира Путина. Об этом ТАСС рассказал житель села Казачья Локня Суджанского района.

«Была вывеска с двумя картинками. На одной было нарисовано кладбище и подписано: «Жизнь при Путине», а на другой — надпись: «Жизнь после Путина» — и счастливая бабушка с внуками», — приводит агентство слова собеседника.

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Он отметил, что листовки расклеивались в местах, где собирается много людей.

Ранее Тверской суд Москвы оштрафовал россиянина Евгения Твердохлебова за расклейку листовок против специальной военной операции.