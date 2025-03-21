Стало известно о перехвате десятков беспилотников над регионами РФ

В ночь с 20 на 21 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории России десятки беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что всего средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили 43 летательных аппарата над Россией. Больше всего — 34 дрона — над Волгоградской областью.

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Еще по четыре беспилотника сбили над Ростовской и Курской областями., один— над Белгородской областью. Там не привели других данных об атаке.