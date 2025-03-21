МЧС сообщило об угрозе атаки дронов в Ростовской области

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На территории Ростовской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

МЧС сообщило об угрозе атаки дронов в Ростовской области
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"Беспилотная опасность по всей территории Ростовской области", - говорится в рассылке. Жителей региона призвали зайти в помещения и не подходить к окнам.

Накануне вечером в Белгородской области в результате атак беспилотников ВСУ ранения получили три мирных жителя. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что на дороге Графовка — Репяховка дрон атаковал автомобиль. В результате мужчина получил минно-взрывную травму, а также баротравму. Еще один БПЛА атаковал служебный автобус на автодороге Святославка — Илёк-Кошары. Пострадала супружеская пара, муж и жена доставлены в больницу. В ночь на 20 марта крупнейшие города Саратовской области — Саратов и Энгельс — подверглись самой массовой атаке украинских дронов за все время.

По данным губернатора региона Романа Бусаргина, были повреждены около 30 частных и дачных домов.

Также в результате удара украинского дрона оказались выбиты стекла в Энгельсской городской больнице. Пострадала женщина. Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России "будет увеличиваться".

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