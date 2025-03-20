Власти Британии могут применить ядерное оружие без согласования с США

Издание Daily Express со ссылкой на представителя британского ВМФ сообщило, что власти Великобритании могут применить ядерное оружие без предварительного согласования с Соединенными Штатами Америки.

По словам источника издания, в настоящий момент британские силы ядерного сдерживания «полностью независимы» и не зависят от позиции Белого дома.

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Автор статьи уточнил, что сейчас в Лондоне растет обеспокоенность возможной уязвимостью Британии из-за изменений в политике Вашингтона. Британские военные полагают, что такие действия могут осложнить эффективное применение ядерного потенциала для сдерживания «российской агрессии в Европе».