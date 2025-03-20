Власти Британии могут применить ядерное оружие без согласования с США
Издание Daily Express со ссылкой на представителя британского ВМФ сообщило, что власти Великобритании могут применить ядерное оружие без предварительного согласования с Соединенными Штатами Америки.
По словам источника издания, в настоящий момент британские силы ядерного сдерживания «полностью независимы» и не зависят от позиции Белого дома.
В США раскрыли план Франции и Британии по срыву мирной сделки по Украине
Автор статьи уточнил, что сейчас в Лондоне растет обеспокоенность возможной уязвимостью Британии из-за изменений в политике Вашингтона. Британские военные полагают, что такие действия могут осложнить эффективное применение ядерного потенциала для сдерживания «российской агрессии в Европе».
«Военное командование Британии в последнее время всегда поддерживает в полной боевой готовности как минимум одну атомную подводную лодку, которая находится в море в ожидании возможного приказа о применении ядерного оружия», - отмечается в статье