Киев бросил позиции у Северска в ДНР, не выдержав натиска российский военных, заявил Андрей Марочко.

По его словам, РФ нанесла «существенный урон противнику» в районе населенного пункта Верхнекаменское, после чего украинская армия произвела перегруппировка и оставила позиции. Эксперт заявил, что после этого российские военные заняли более выгодные рубежи.

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До этого Марочко заявил, что Российские военные начали бои за очередной населенный пункт в Харьковской области. Им стало село Каменка на купянском направлении.По его словам, продвижение Вооруженных сил России позволило эффективнее наносить удары по украинским позициям на данном участке фронта. Вместе с тем российские военные уже взяли часть Каменки под огневой контроль.