Около 40 БПЛА сбили в российском регионе

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила около 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Воронежской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в трех районах и двух городских округах Воронежской области, включая Воронеж, было обнаружено и уничтожено около 40 беспилотных летательных аппаратов», — написал губернатор Воронежской области.

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Гусев отметил, что пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали Саратов и Энгельс. По предварительным данным, украинские дроны пытались совершить налет на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Энгельсе.