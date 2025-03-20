Дроны "Молния-2" уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Укрепленную огневую точку противника обнаружили разведчики, после чего оперативно передали координаты цели, сообщило Минобороны России.

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В указанной точке противник вел плотный огонь из стрелкового оружия, препятствуя продвижению штурмовых подразделений нашей группировки войск.

В результате слаженных и оперативных действий боевики ВСУ были уничтожены точным попаданием ударного дрона.

"Мы уничтожили пулеметную точку ВСУ, дав возможность пройти нашей пехоте. На прошлой боевой задаче мы уничтожили 18 человек живой силы противника и два опорных пункта", - рассказал начальник расчета БПЛА Дмитрий Мещеряков.

"Молния-2" является дроном-камикадзе самолетного типа с системой управления от первого лица (FPV), он способен наносить удары по противнику на расстоянии до 30 км.

Расчеты беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Центр" ежедневно уничтожают боевые бронированные машины, в том числе иностранного производства, склады с боеприпасами и топливом, живую силу ВСУ, тем самым срывая ротации и попытки контратак противника, а также оказывая поддержку в продвижении штурмовых подразделений группировки войск "Центр".