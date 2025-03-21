США нанесли серию ударов по провинции Ходейда в Йемене

Вооруженные силы США нанесли серию ударов по территории йеменской провинции Ходейда, которую контролирует мятежное движение хуситов "Ансар Аллах". Об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

По его сведениям, атаке подвергся район Эт-Тухейта, расположенный на берегу Красного моря примерно в 70 километрах к югу от портового города Ходейда - административного центра одноименной провинции. Телеканал утверждает, что американская авиация нанесла как минимум шесть ударов по населенному пункту Эль-Фаза. Информация о последствиях атаки не приводится.

15 марта Вооруженные силы США по приказу президента Дональда Трампа начали наносить массированные удары по территории Йемена, которая находится под контролем движения "Ансар Аллах". Как заявило Центральное командование ВС США, операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства.