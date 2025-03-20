Зеленский прокомментировал размещение иностранных войск на Украине

Вопрос размещения иностранных военных на Украине необходимо проработать, есть страны, готовые разместить своих солдат. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит агентство AFP.

«Есть страны, готовые разместить своих военных на Украине. Есть те, кто готов быть на границе, те, кто в опасных местах, те, кто только на море или в центральных городах. Мы должны отработать общее видение, на карте должны появиться конкретные страны с количественным составом», — заявил Зеленский.

Зеленский выступил против заморозки конфликта по линии соприкосновения

2 марта президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл детали подготовленного совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером плана по Украине. Политики предложили перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры, подразумевающее прекращение огня на один месяц. На втором этапе на Украину будут введены миротворцы.