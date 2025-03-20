Армия Израиля снесла бывший наблюдательный пост России в Сирии. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Военный обозреватель».

Отмечается, что речь идет о наблюдательном пункте на Голанских высотах, который ранее занимали российские военные.

Израиль заявил об оккупации территории Сирии на "неограниченное время"

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила военные операции против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Уточняется, что Тель-Авив принял такое решение, поскольку движение отвергло предложения США о продлении перемирия.