В Финляндии раскритиковали новую оборонную стратегию ЕС

В новой оборонной стратегии ЕС «Готовность 2030» не хватает конкретики, недостаточно раскрыты вопросы финансирования, заявила второй заместитель председателя Большого комитета парламента Финляндии Миапетра Кумпула-Натри. Об этом пишет РИА Новости.

В среду, 19 марта, Еврокомиссия представила стратегию, которая предусматривает существенное увеличение расходов на оборону, развитие оборонной промышленности, военную помощь Украине, а также достижение военной мобильности ЕС.

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«В ней пока не хватает конкретики, и, возможно, денег тоже [не хватит на реализацию]. Готовность действовать немедленно пока не так велика, как ожидалось. Думаю, это чувство срочности еще не охватило всех европейских комиссаров и страны [Европы]», — пояснила Кумпула-Натри.

По ее оценке, новая оборонная стратегия Евросоюза основана на сценарии, в рамках которого макрорегиону следует подготовиться к более нестабильному будущему.