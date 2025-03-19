Al Arabiya: США попытались ликвидировать одного из лидеров хуситов

Вооруженные силы США нанесли авиаудары по предполагаемому месту нахождения одного из лидеров движения «Ансар Аллах» (хуситы) в столице Йемена, Сане, которая находится под контролем повстанцев. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

«Удары были направлены на район Эс-Саура, где предварительно находился один из руководителей „Ансар Аллах“. Помимо предполагаемого лидера движения, целью американских военных стали склады с оружием, расположенные в том же районе», — заявляет Al Arabiya. Однако телеканал не уточняет, удалось ли военным США уничтожить лидеров хуситов.

В то же время принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah сообщил, что под обстрел попало здание, предназначенное для проведения мероприятий, также находящееся в районе Эс-Саура. В результате атаки в здании вспыхнул пожар, были повреждены близлежащие объекты. По информации Al Masirah, от ударов пострадали мирные жители, семь женщин и два ребенка получили ранения.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о возможном силовом ответе на атаки хуситов против американских авианосцев, указывая на прямую связь Ирана с этими действиями. В своем обращении Трамп подчеркнул, что любая дальнейшая агрессия со стороны хуситов встретит решительный ответ США.