В Белгородской области ограничат въезд в Краснояружский район

Это необходимо для безопасности жителей, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

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По его словам, до особого распоряжения вводится круглосуточное дежурство сотрудников ГИБДД на автодорогах, ведущих в район.

Кроме того, глава региона сообщил о совместном патрулировании населённых пунктов Краснояружского района органами полиции, Росгвардией, военной полицией и отрядом «БАРС-Белгород».

По данным Минобороны, 18 марта ВСУ попытались прорваться на территорию Белгородской области. Противник потерял до 60 военнослужащих, один танк, семь боевых бронированных машин.