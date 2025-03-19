Зеленский запросил у США дополнительные системы Patriot

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Владимир Зеленский запросил у США дополнительные системы ПВО, в особенности Patriot. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Левитт, это произошло во время телефонного разговора Зеленского и Трампа. Она уточнила, что Зеленский обосновал свою просьбу необходимостью создать дополнительные меры для защиты населения Украины.

«Зеленский просил о дополнительной системе противовоздушной обороны для защиты населения», — заявила она.

Левитт также добавила, что Трамп согласился рассмотреть возможность дополнительных поставок ПВО на Украину. При этом, Трамп не исключает возможности перебросить на Украину те системы Partiot, которые уже есть в странах Европы.

Ранее Трамп и Зеленский провели телефонные переговоры.