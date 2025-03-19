В России изменили правила призыва в армию

Депутаты Государственной думы единогласно приняли в первом чтении законопроект, в рамках которого срок действия решения военкоматов о призыве на срочную службу в армию будет увеличен до одного года. Об этом сообщает RTVI.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уточнил, что новый порядок может быть применен уже во время весеннего призыва, который стартует 1 апреля. По его словам, во время призывной кампании в военкоматы вызывается «максимально возможное число граждан», однако значительная часть решений отменяется.

«Например, по итогам весенней призывной компании прошлого года было отменено 11,6 тыс. таких решений в Москве. И все эти граждане уже в период осеннего призыва вынуждены были снова прибывать в военные комиссариаты, снова проходить медкомиссию, отборы и все остальные мероприятия, связанные с призывом», — сказал депутат.

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В начале февраля Министерство обороны России внесло изменения в список болезней, которые проверяют на медицинской комиссии и освидетельствовании военнослужащих с учетом опыта проведения специальной военной операции. Также изменения коснулись требований к состоянию здоровья граждан, которые хотят заключить контракт с оборонным ведомством, поступить в высшие военные учебные заведения либо подлежат призыву на срочную службу.

Ранее в Госдуме предложили новый вариант альтернативной службы в армии.