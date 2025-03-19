В России изменили правила призыва в армию

Газета.Ru

Депутаты Государственной думы единогласно приняли в первом чтении законопроект, в рамках которого срок действия решения военкоматов о призыве на срочную службу в армию будет увеличен до одного года. Об этом сообщает RTVI.

В России изменили правила призыва в армию
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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уточнил, что новый порядок может быть применен уже во время весеннего призыва, который стартует 1 апреля. По его словам, во время призывной кампании в военкоматы вызывается «максимально возможное число граждан», однако значительная часть решений отменяется.

«Например, по итогам весенней призывной компании прошлого года было отменено 11,6 тыс. таких решений в Москве. И все эти граждане уже в период осеннего призыва вынуждены были снова прибывать в военные комиссариаты, снова проходить медкомиссию, отборы и все остальные мероприятия, связанные с призывом», — сказал депутат.

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В начале февраля Министерство обороны России внесло изменения в список болезней, которые проверяют на медицинской комиссии и освидетельствовании военнослужащих с учетом опыта проведения специальной военной операции. Также изменения коснулись требований к состоянию здоровья граждан, которые хотят заключить контракт с оборонным ведомством, поступить в высшие военные учебные заведения либо подлежат призыву на срочную службу.

Ранее в Госдуме предложили новый вариант альтернативной службы в армии.