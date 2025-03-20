В России изменятся правила призыва в армию

В России с 1 апреля изменятся правила призыва в армию. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Так, призывники, которых не успели отправить в военную часть весной, будут направлены туда в течение осени.

В России начался осенний призыв в армию. Как будут вручать повестки и куда отправят служить срочников?

Также планируется расширение списка профессий для прохождения альтернативной службы, более широкое использование электронных повесток и начало работы единого реестра призывников.

Ранее сообщалось, что Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, который предполагает исполнение решения о призыве на срочную военную службу в течение одного года со дня его принятия, если оно не было исполнено во время призыва.