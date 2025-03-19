ВС России впервые захватили немецкие Bergepanzer

Вооруженные силы (ВС) России впервые захватили бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) Bergepanzer 2 немецкого производства в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Воевода вещает».

В сообщении обратили внимание на фотографии двух БРЭМ, оставленных в приграничье. Можно предположить, что бронированные эвакуаторы, которые оснастили минными тралами Route Opening Mine Plough, использовали в качестве машин разминирования. Верхнюю часть БРЭМ прикрыли раскладывающимся «мангалом» с сетью для защиты от дронов.

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БРЭМ на базе танка Leopard 1 поступили на вооружение бундесвера в 1966 году. Машина оснащена подъемным краном и бульдозерным отвалом. Bergepanzer 2 позволяет буксировать поврежденную технику и обеспечивать полевой ремонт с заменой крупных агрегатов.

Ранее в марте стало известно, что ВС России захватили переданный Киеву немецкий танковый мостоукладчик Biber («Бобер») в Курской области. Машина на базе «Леопарда» несет мостовую конструкцию длиной 22 метра.