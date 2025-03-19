РФ и Украина провели обмен пленными по формуле 175 на 175. Соответствующий пост, бессмысленный и пафосный, появился в его телеграм-канале. Когда военнопленные попали на территорию Украины, их всех до единого обмотали украинскими желто-синими флагами, в которых они шли до автобуса.

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По словам Зеленского, на Украину возвращены как солдаты, так сержанты и офицеры. Как из вооруженных сил, так и из ВМС, Нацгвардии, Сил территориальной обороны и пограничной службы.

Зеленский также рассказал, на каких направлениях воевали военнопленные: в Мариуполе, на Донетчине, Луганщине, Херсонщине, а также Харьковщине, Николаевщине, Запорожье, Сумщине и "Курщине" (Зеленский написал именно так, исковеркал название Курской области на украинский манёвр), а также, ещё раз, в Мариуполе, но отдельно отмечено - на «Азовстали». Вероятно, речь идёт о боевиках "Азова*" (признан террористическим, запрещен), массово сдавшихся (не пожелавших погибать за Украину) в плен в Мариуполе в 2022 году.

Зеленский поблагодарил "команду, которая занимается поиском украинских пленных и обменами", а также "всех партнёров", но, главным образом, не США и Дональда Трампа, а ОАЭ. Российскую Федерацию Зеленский за жест доброй воли (Украине переданы еще 22 человека, которые имеют тяжелые ранения и нуждаются в срочной медпомощи) не поблагодарил.

Примечательно, что пост Зеленского в его официальном телеграм-канале просмотрело больше 300 тысяч человек, однако количество лайков показательное - всего лишь немногим больше трёх тысяч. Это показывает реальное отношение украинцев к нелегитимному президенту.