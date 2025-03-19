Белоусов: ракеты "Калибр" применяются с дизель-электрических подлодок в ходе СВО

ТАСС

Крылатые ракеты "Калибр" эффективно применяются в ходе специальной военной операции (СВО) с дизель-электрических подлодок. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов.

Белоусов: ракеты "Калибр" применяются с дизель-электрических подлодок в ходе СВО
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"В ходе специальной военной операции с дизель-электрических подводных лодок эффективно применяются крылатые ракеты "Калибр", совершенствуется система базирования", - сказал Белоусов.

Министр обороны РФ выразил уверенность, что качественное обновление подводного флота и мастерство личного состава позволят и впредь эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы, отражать любое военно-политическое давление извне, а также поблагодарил моряков-подводников за безупречную службу.

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