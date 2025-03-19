Белоусов: новейшие подводные крейсеры "Борей-А" поступают на вооружение сил РФ

Подводные силы РФ развиваются, на вооружение поступают новейшие ракетные подводные крейсеры проекта "Борей-А", подлодки проекта "Ясень-М" с ракетами "Циркон". Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"На вооружение поступают новейшие ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта "Борей-А", многоцелевые атомные подводные лодки проекта "Ясень-М" с гиперзвуковыми ракетными комплексами "Циркон", - сказал он.