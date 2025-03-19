Концерн «Калашников» представил новый зенитный ракетный комплекс
Концерн «Калашников» представил заказчику новый зенитный ракетный комплекс ближнего действия под названием «Крона». Об этом сообщается на сайте компании.
По слова гендиректора концерна Алана Лушникова, идея создания ЗРК «Крона» возникла после анализа опыта борьбы с крупными и малыми беспилотниками в зоне СВО. Комплекс способен эффективно противостоять даже самым сложным целям, включая малозаметные вражеские БПЛА и крылатые ракеты, добавил он.
«Он предназначен для прикрытия от ударов средств воздушного нападения важных государственных объектов, а также объектов инфраструктуры городов и особой важности; специальных грузов в местах их складирования, сооружений на стратегических коммуникациях. Основными целями комплекса являются беспилотные летательные аппараты среднего класса», — говорится в тексте.
Ранее «Калашников» представил экспортную версию комплекса — «Крону-Э» на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025, которая прошла в Абу-Даби в феврале.