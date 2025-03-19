Концерн «Калашников» представил новый зенитный ракетный комплекс

Концерн «Калашников» представил заказчику новый зенитный ракетный комплекс ближнего действия под названием «Крона». Об этом сообщается на сайте компании.

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По слова гендиректора концерна Алана Лушникова, идея создания ЗРК «Крона» возникла после анализа опыта борьбы с крупными и малыми беспилотниками в зоне СВО. Комплекс способен эффективно противостоять даже самым сложным целям, включая малозаметные вражеские БПЛА и крылатые ракеты, добавил он.

«Он предназначен для прикрытия от ударов средств воздушного нападения важных государственных объектов, а также объектов инфраструктуры городов и особой важности; специальных грузов в местах их складирования, сооружений на стратегических коммуникациях. Основными целями комплекса являются беспилотные летательные аппараты среднего класса», — говорится в тексте.

Ранее «Калашников» представил экспортную версию комплекса — «Крону-Э» на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025, которая прошла в Абу-Даби в феврале.