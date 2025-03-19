Стала известна роль истребителей F-16 ВСУ в Сумской области

Западные истребители F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ), замеченные в Сумской области, выполняют роль охотников на российскую авиацию.

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Об этом пишет Telegram-канал «Архангел спецназа».

«[F-16] пока не используют для сброса бомб (хотя GBU-39 у них подвешены) — для этого есть самолеты советского производства. Но их также вооружили ракетами класса "воздух-воздух" AIM-120B/С или AIM-9X Sidewinder. Они выполняют роль охотников на нашу авиацию», — стало известно из публикации.

Уточняется, что переданные ВСУ странами Запада истребители держатся на удалении от передовой. Кроме того, они перемещаются на крайне малых высотах, чтобы не попасть под удар Вооруженных сил (ВС) России.

Днем 18 марта в небе над Сумами были замечены F-16. В социальных сетях появились кадры с западными истребителями ВСУ, в какой части города они были сняты, неизвестно.