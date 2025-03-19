Белгородцев предупредили о фейке про биологическое оружие

В социальных сетях распространяется ложная информация о применении биологического оружия на территории Белгородской области.

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Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.

«В социальных сетях распространяется фейк о применении биологического оружия на территории Белгородской области, данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства.

Там также добавили, что злоумышленники используют поддельный скриншот сайта ГУ МЧС по Белгородской области. В фейковом сообщении говорится о неких диверсантах, которые якобы проникают на территорию региона и разбрасывают предметы, зараженные опасными патогенами и микроорганизмами.

18 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку вторжения на территорию Белгородской области, в районе населенных пунктов Демидовка и Прилесье. В Минобороны России сообщили, что в провокации участвовали до 200 украинских военных и 29 единиц техники.

В ведомстве заявили, что все атаки ВСУ были успешно отражены, а пересечение госграницы не допущено.

Ночью и утром 19 марта ВСУ предприняли новую попытку прорваться в Белгородскую область. Обе атаки также были успешно отражены Вооруженными силами России.