В Белом доме заявили о работе с РФ по вопросу ударов по кораблям в Черном море

В Белом доме заявили о работе с Россией по вопросу ударов по кораблям в Черном море
США работают с Россией над мораторием на удары по военным кораблям в пространстве Черного моря.
Об этом заявил спецпредставитель американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, передает агентство Reuters.
«Также работаем над мораторием на удары по военным и гражданским кораблям в Черном море, грузовым судам с зерном и такими вещами», — отметил представитель Белого дома.
Уиткофф также подчеркнул, что пока российские и американские представители достигли соглашения по вопросам ударов по энергетической инфраструктуре Украины.