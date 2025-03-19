В Белом доме заявили о работе с РФ по вопросу ударов по кораблям в Черном море

США работают с Россией над мораторием на удары по военным кораблям в пространстве Черного моря.

Об этом заявил спецпредставитель американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, передает агентство Reuters.

«Также работаем над мораторием на удары по военным и гражданским кораблям в Черном море, грузовым судам с зерном и такими вещами», — отметил представитель Белого дома.

Уиткофф также подчеркнул, что пока российские и американские представители достигли соглашения по вопросам ударов по энергетической инфраструктуре Украины.