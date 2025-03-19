Бойцы ВСУ спасли россиянина после полученного под Суджей ранения

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) спасли жителя хутора Колмаков под Суджей Сергея Луценко, получившего тяжелое ранение. Он остается на территории Украины и не может вернуться в Россию, так как не попал в первую группу эвакуированных из Сум в начале марта. Сестра Луценко, Ольга Севастюк, жительница Суджанского района Курской области, сообщила, что родным не говорят о сроках следующей эвакуации с территории Украины.

© Вечерняя Москва

Женщина потеряла связь с 41-летним братом после вторжения ВСУ в Курскую область в начале августа 2024 года. Первые сведения о его судьбе она получила только спустя полгода, в январе 2025 года, когда ей сообщили, что ее родственник получил тяжелое ранение и был перевезен в украинские Сумы. Позже Ольга смогла поговорить с братом и узнала, что его планируют вернуть обратно в интернат в Суджу.

— Потом снова наступила тишина. И уже в ночь на второе февраля, когда сообщили о том, что по интернату был прилет и он разрушен, я снова чуть не сошла с ума. Я всю ночь молилась и просила Бога, чтобы он остался жив. Ведь брат у меня единственный, — вспомнила она.

Новая информация о судьбе брата пришла к женщине через мессенджер — ей пришло сообщение с украинского номера, в котором говорилось, что Луценко жив. Ольга сначала заподозрила обман, но все же согласилась на видеозвонок. Вскоре она увидела брата.

Ольга рассказала, что когда увидела его, у нее «земля ушла из-под ног». Они поговорили очень мало. Мужчина сообщил, что получил ранение во дворе своего хутора перед Новым годом. Военные помогли ему: сначала укрыли в подвале, а затем утром вывезли на Украину, в Сумы, где ему сделали операцию на спине. Рана оказалась осколочной, длиной 30 сантиметров и глубиной пять сантиметров, проходящей под ребром. Россиянка выразила благодарность медикам и военнослужащим, которые спасли жизнь ее брату.

Сейчас ее брат находится на территории Украины. Из-за полученных ранений он может передвигаться только с помощью костыля и нуждается в помощи нейрохирурга, которого нет в Сумах. Сестра рассказала, что он испытывает сильные боли, мешающие ему спать, у него также повышено давление и болит сердце.

В первые дни после ранения к россиянину в Сумы приехала его тетя, живущая на Украине. Она оказала ему помощь и привезла телефон для видеосвязи с близкими, передает «Лента.ру».