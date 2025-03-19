Бойцы ВСУ спасли россиянина после полученного под Суджей ранения

Вечерняя Москва

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) спасли жителя хутора Колмаков под Суджей Сергея Луценко, получившего тяжелое ранение. Он остается на территории Украины и не может вернуться в Россию, так как не попал в первую группу эвакуированных из Сум в начале марта. Сестра Луценко, Ольга Севастюк, жительница Суджанского района Курской области, сообщила, что родным не говорят о сроках следующей эвакуации с территории Украины.

Бойцы ВСУ спасли россиянина после полученного под Суджей ранения
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Женщина потеряла связь с 41-летним братом после вторжения ВСУ в Курскую область в начале августа 2024 года. Первые сведения о его судьбе она получила только спустя полгода, в январе 2025 года, когда ей сообщили, что ее родственник получил тяжелое ранение и был перевезен в украинские Сумы. Позже Ольга смогла поговорить с братом и узнала, что его планируют вернуть обратно в интернат в Суджу.

— Потом снова наступила тишина. И уже в ночь на второе февраля, когда сообщили о том, что по интернату был прилет и он разрушен, я снова чуть не сошла с ума. Я всю ночь молилась и просила Бога, чтобы он остался жив. Ведь брат у меня единственный, — вспомнила она.

Новая информация о судьбе брата пришла к женщине через мессенджер — ей пришло сообщение с украинского номера, в котором говорилось, что Луценко жив. Ольга сначала заподозрила обман, но все же согласилась на видеозвонок. Вскоре она увидела брата.

Ольга рассказала, что когда увидела его, у нее «земля ушла из-под ног». Они поговорили очень мало. Мужчина сообщил, что получил ранение во дворе своего хутора перед Новым годом. Военные помогли ему: сначала укрыли в подвале, а затем утром вывезли на Украину, в Сумы, где ему сделали операцию на спине. Рана оказалась осколочной, длиной 30 сантиметров и глубиной пять сантиметров, проходящей под ребром. Россиянка выразила благодарность медикам и военнослужащим, которые спасли жизнь ее брату.

Сейчас ее брат находится на территории Украины. Из-за полученных ранений он может передвигаться только с помощью костыля и нуждается в помощи нейрохирурга, которого нет в Сумах. Сестра рассказала, что он испытывает сильные боли, мешающие ему спать, у него также повышено давление и болит сердце.

В первые дни после ранения к россиянину в Сумы приехала его тетя, живущая на Украине. Она оказала ему помощь и привезла телефон для видеосвязи с близкими, передает «Лента.ру».

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