Путин поручил военным прокурорам содействовать укреплению воинской дисциплины
Президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры 19 марта, попросил военных прокуроров содействовать укреплению воинской дисциплины как важнейшего фактора боеготовности российских войск. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Он констатировал, что военные прокуроры активно включаются в решение проблем военных, в том числе участников боевых действий.
«Прошу военных прокуроров наращивать такую работу, а также и впредь содействовать укреплению воинской дисциплины как важнейшего фактора высокой боеготовности войск», — сказал глава государства, слова которого приводятся на сайте Кремля.