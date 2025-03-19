Путин поручил военным прокурорам содействовать укреплению воинской дисциплины

Президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры 19 марта, попросил военных прокуроров содействовать укреплению воинской дисциплины как важнейшего фактора боеготовности российских войск. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Он констатировал, что военные прокуроры активно включаются в решение проблем военных, в том числе участников боевых действий.