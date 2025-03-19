Путин назвал всех военных ВСУ и наемников в Курской области террористами

Президент России Владимир Путин назвал всех военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников, участвующих в боях в Курской области, террористами. Об этом глава государства заявил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры (ГП) России, передает ТАСС.

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Президент заявил, что «украинские каратели и те, кто отдавал преступны приказы должны быть установлены и наказаны», а их злодеяния нужно тщательно расследовать.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин призвал сотрудников МВД пресекать хищения при выполнении Гособоронзаказа и нацпроектов.