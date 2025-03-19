Путин назвал всех военных ВСУ и наемников в Курской области террористами

Президент РФ Владимир Путин заявил, что по российским законам все солдаты ВСУ и иностранные наемники, находящиеся на территории Курской области, квалифицируются как террористы. Об этом сообщает ТАСС.

Путин сообщил, что российские силы завершают разгром группировки ВСУ на курском направлении. Он указал, что ВС РФ провели несколько стремительных и достаточно дерзких эффективных операций. Теперь необходимо установить украинцев и наемников ВСУ, участвовавших в нападении на регион, отметил Путин.

«Все преступники, каратели и те, кто отдавал преступные приказы, издевался над мирными гражданами, должны быть установлены и в дальнейшем должны получить справедливое наказание», - подчеркнул президент РФ.

На прошлой неделе Минобороны РФ объявило об освобождении курского города Суджа и еще нескольких населенных пунктов. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что российским силам осталось освободить пять приграничных населенных пунктов Курской области.

Позже Алаудинов сообщил, что ВСУ пытаются удержать всего три населенных пункта. Путин подчеркивал, что у ВСУ на курском направлении есть только два выхода - сдаться в плен или погибнуть.