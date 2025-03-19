Путин заявил о завершающем этапе разгрома ВСУ в Курской области

Российские войска завершают разгром Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

6 августа 2024 года украинские войска вторглись в Курскую область. Бои в регионе идут до сих пор. В ходе наступательных операций Вооруженным силам России удалось освободить большинство населенных пунктов, включая город Суджа, которая перешла под контроль российских войск 13 марта.

Наибольшую известность в ходе боев за Суджу получила операция по скрытому заходу в тыл украинским войскам по трубе, которую ранее использовали для прокачки газа в Европу. Операция, получившая название «Поток», была признана успешной и, по заявлению командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, войдет в учебники истории.