Зеленский отказался обсуждать сокращение численности ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский отказался обсуждать с Россией сокращение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Об этом украинский лидер рассказал на пресс-конференции с финским коллегой Александром Стуббом.

«Я не буду обсуждать с россиянами, какой должна быть наша армия», — сказал он.

Ранее Зеленский отреагировал на требования признать Крым российским. По его словам, признание утраченных республикой территорий российскими является «красной линией» для Киева.

До этого он сообщил, что сегодня у него будет разговор с президентом США Дональдом Трампом. Он заключил, что без Киева закончить конфликт справедливым миром невозможно.