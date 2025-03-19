Ситуация на поле боя для ВСУ трудная, российские войска "почти полностью выкинули" их из Курской области, признал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Конечно, у нас [у ВСУ] трудная ситуация на поле боя. Да, Россия почти полностью выкинула нас из Курской области", - сказал он в интервью телеканалу CNN.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. По данным Генштаба ВС РФ, к 17 марта 2025 года было освобождено более 86% площади, занятой украинскими силами. Из освобожденной Суджи идет эвакуация жителей. На отдельных участках границы ВС РФ вышли в Сумскую область.

По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 68 400 военнослужащих, 398 танков, 320 боевых машин пехоты, 289 бронетранспортеров, 2 201 боевую бронированную машину, 2 466 автомобилей.

* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.