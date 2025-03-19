Депутат Рады Гончаренко*: ВС РФ "почти полностью выкинули" ВСУ из Курской области

ТАСС

Ситуация на поле боя для ВСУ трудная, российские войска "почти полностью выкинули" их из Курской области, признал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Депутат Рады: ВС РФ "почти полностью выкинули" ВСУ из Курской области
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"Конечно, у нас [у ВСУ] трудная ситуация на поле боя. Да, Россия почти полностью выкинула нас из Курской области", - сказал он в интервью телеканалу CNN.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. По данным Генштаба ВС РФ, к 17 марта 2025 года было освобождено более 86% площади, занятой украинскими силами. Из освобожденной Суджи идет эвакуация жителей. На отдельных участках границы ВС РФ вышли в Сумскую область.

По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 68 400 военнослужащих, 398 танков, 320 боевых машин пехоты, 289 бронетранспортеров, 2 201 боевую бронированную машину, 2 466 автомобилей.

* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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