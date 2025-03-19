Генерал рассказал о маскировке российских военных в Курской области

Российские военнослужащие, пробравшиеся к украинским подразделениям в Суджанском районе Курской области по трубе газопровода, были замаскированы под бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал в интервью ТАСС заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Российские бойцы нанесли на свою форму опознавательный знак ВСУ — синий скотч и желтую изоленту. По словам генерала, такие пометки нужны, чтобы не атаковать своих.

Военный добавил, что цель маскировки состояла в том, чтобы создать панику в рядах ВСУ, чтобы они не понимали, что происходит, кто наступает, и дать российским войскам время «нанести максимальный урон» противнику.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.