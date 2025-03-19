ВС РФ сбили свои беспилотники на Украине после указа Путина
Российская ПВО после приказа президента РФ Владимира Путина о временном прекращении ударов по объектам украинской энергетики обезвредила семь нацеленных на объекты в Николаевской области Украины беспилотников, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп накануне провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным.
"Необходимо особо отметить, что в момент получения приказа верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины в воздухе находилось семь российских ударных беспилотников, нацеленных на объекты украинской энергетической инфраструктуры, связанных с ВПК, находящихся в Николаевской области. ПВО Российской Федерации было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты, шесть из них были сбиты ЗРПК "Панцирь", один - дежурным истребителем ВКС России", - говорится в сообщении.