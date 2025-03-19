ВС РФ сбили свои беспилотники на Украине после указа Путина

Российская ПВО после приказа президента РФ Владимира Путина о временном прекращении ударов по объектам украинской энергетики обезвредила семь нацеленных на объекты в Николаевской области Украины беспилотников, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп накануне провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным.