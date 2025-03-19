Впервые захвачены танковые эвакуаторы Bergepanzer 2 на базе немецкого Leopard 1

Российская Газета

В курском приграничье среди трофеев Российской армии оказалось большое количество техники ВСУ, которая ранее не захватывалась. Например, различные специальные гусеничные бронемашины на базе основного боевого танка Leopard 1.

Впервые захвачены танковые эвакуаторы Bergepanzer 2 на базе немецкого Leopard 1
© Российская Газета

Недавно сообщалось о том, что для изучения нашим специалистам доставили 45-тонный мостоукладчик Biber.

Теперь же стало известно, что противник бросил еще и две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2.

Их изображения размещены в Telegram-канале "Воевода Вещает". Интересно, что в формированиях киевского режима их использовали не совсем по прямому назначению - эти образцы техники привлекались для проделывания проходов в минных полях. Для этого на них установили британские тралы Route Opening Mine Plough с характерными выносными опорами-лыжами.

Если говорить об особенностях конструкции БРЭМ, то по моторно-трансмиссионному отделению и ходовой части они унифицированы с Leopard 1. Здесь также установлены V-образные 10-цилиндровые 830-сильные двигатели MB 838 СаМ-500 и трансмиссия 4НР-250. Максимальная скорость составляет 62 км/ч. Запас хода по топливу - 850 км.

Большим недостатком является небольшая толщина брони: всего 35-40 мм. Могут устанавливаться два 7,62-мм пулемета MG3. Масса - 40600 кг. Экипаж - 4 человека.

Также стало известно, что в Курском приграничье ВСУ потеряли бронемашину на платформе американского танка М60А2 Starship.

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