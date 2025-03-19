В курском приграничье среди трофеев Российской армии оказалось большое количество техники ВСУ, которая ранее не захватывалась. Например, различные специальные гусеничные бронемашины на базе основного боевого танка Leopard 1.

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Недавно сообщалось о том, что для изучения нашим специалистам доставили 45-тонный мостоукладчик Biber.

Теперь же стало известно, что противник бросил еще и две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2.

Их изображения размещены в Telegram-канале "Воевода Вещает". Интересно, что в формированиях киевского режима их использовали не совсем по прямому назначению - эти образцы техники привлекались для проделывания проходов в минных полях. Для этого на них установили британские тралы Route Opening Mine Plough с характерными выносными опорами-лыжами.

Если говорить об особенностях конструкции БРЭМ, то по моторно-трансмиссионному отделению и ходовой части они унифицированы с Leopard 1. Здесь также установлены V-образные 10-цилиндровые 830-сильные двигатели MB 838 СаМ-500 и трансмиссия 4НР-250. Максимальная скорость составляет 62 км/ч. Запас хода по топливу - 850 км.

Большим недостатком является небольшая толщина брони: всего 35-40 мм. Могут устанавливаться два 7,62-мм пулемета MG3. Масса - 40600 кг. Экипаж - 4 человека.

Также стало известно, что в Курском приграничье ВСУ потеряли бронемашину на платформе американского танка М60А2 Starship.