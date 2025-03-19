В МО раскрыли подробности удара ВСУ после разговора Путина и Трампа

В Минобороны России заявили, что через несколько часов после переговоров президентов РФ и США украинские беспилотники атаковали энергетический объект в Краснодарском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

По данным Минобороны, в ночь на 19 марта ВСУ использовали три беспилотника самолетного типа для атаки по объекту энергетической инфраструктуры в станице Кавказская. Этот объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

В результате падения дрона на территории пункта перевалки нефти произошла разгерметизация резервуара с топливом. Это привело к пожару на площади в 1700 квадратных метров.

«Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США», - подчеркнули в Минобороны РФ.

Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп 18 марта провели телефонные переговоры, по итогам которых Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Президент РФ отдал военным соответствующий приказ.

Путин подчеркивал, что полное перемирие возможно только при условии остановки мобилизации на Украине и прекращения перевооружения ВСУ. Трамп назвал беседу «очень хорошей» и сообщил, что США и Россия продолжат работу над тем, чтобы добиться полного прекращения огня.