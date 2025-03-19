Спецназ Британии готовят для отправки на Украину

Силы специального назначения Великобритании приведены в повышенную готовность для возможной отправки на Украину в рамках потенциальной «миротворческой» миссии. Об этом со ссылкой на британское издание пишет РИА Новости.

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Дискуссии о возможной отправке западных военных сил на Украину ведутся не первый месяц. Ключевыми сторонниками этой идеи являются Великобритания и Франция. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон допускал, что для гарантий безопасности Украины может понадобиться «развертывание европейских сил». При этом совместно с премьером Великобритании Киром Стармером он выдвинул предложение о месячном перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине.

Вопрос о перемирии обсуждался на встрече украинской и американской делегаций в саудовском городе Джидда 11 марта. По итогам переговоров Киев заявил о готовности принять предложение Вашингтона и согласиться на 30-дневный режим прекращения огня.

«По мере приближения соглашения о прекращении огня британские силы специального назначения были приведены в готовность для отправки на Украину в рамках миротворческой миссии Великобритании», - отмечает британское издание.

По данным военных источников, соответствующие директивы были направлены в командный центр военного планирования Великобритании после поездки министра обороны Джона Хили в Вашингтон и затрагивают, в том числе и резервистов. Они предполагают проверку как сотрудников спецподразделений, так и военного оборудования перед возможной отправкой на Украину.

При этом британский спецназ, состоящий из пяти элитных подразделений, не должен получать одобрение парламента на проведение операций, и часто действует в регионах, где Британия официально не является частью конфликта, ведя в частности разведывательную деятельность, пишет газета.

Спецназ обычно не задействуется в миротворческих миссиях, однако навыки военных могут стать «важным фактором в поддержании мира», утверждается в статье.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва не видит места для компромисса по вопросу размещения европейских сил на Украине. По его словам, дискуссии о такой возможности ведутся «с откровенно враждебной целью» и Россия не потерпит появления контингента НАТО на Украине.