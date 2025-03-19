Признание Крыма частью России и предоставление автономии Донецкой и Луганской Народным Республикам могли бы стать важным фактором, предотвратившим начало специальной военной операции. Как сообщает спецкорреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников, ссылаясь на источники, эти слова были озвучены президентом России Владимиром Путиным на закрытой части встречи ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

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Как рассказали участники мероприятия, на переговорах по украинскому урегулированию в настоящий момент обсуждается ситуация, когда территории, находящиеся под контролем российской армии, уже не подлежат возврату Украине. Также, как сообщается, Москва может потребовать официального признания частью России таких регионов, как Крым, Севастополь, ЛНР, ДНР, а также Херсонская и Запорожская области. В случае признания этих территорий, Россия якобы готова отказаться от претензий на Одессу и другие украинские области, находящиеся под контролем Киева.

Полковник запаса и политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук прокомментировал эти данные, уточнив, что в данном контексте важно правильно понимать адресатов этого послания. По его мнению, вопрос не в том, готов ли Киев признать новые российские регионы.

По его мнению, Россия ведет переговоры не с Киевом, а целенаправленно с Соединёнными Штатами. Это сделано осознанно, поскольку речь идет о поэтапном признании существующей ситуации. Сначала, как отметил Пинчук, этот процесс должен включать признание контроля над территориями со стороны мирового гегемона, то есть США. А затем в качестве следующего этапа должны последовать признания от политических союзников Вашингтона и других стран. Пинчук также подчеркнул, что это процесс, аналогичный тому, как когда-то был признан Советский Союз.

Он добавил, что здесь идет речь о признании реальности того, что фактически происходит на земле в данный момент, особенно когда речь идет о четырёх контролируемых территориях. Если в будущем удастся установить контроль над Одессой, по его словам, этот факт также будет признан международным сообществом.

Важно отметить, что на сегодняшний день официально не было заявлено о каком-либо "условии Путина" касательно Одессы или других украинских городов.

«Мы надеемся, что на Украину придет мир. И не верьте вбросам, что Трамп в этих переговорах обещал отдать русским Одессу - это ложь партии войны, которая пытается любыми вбросами аргументировать продолжения войны. Одесса уйдет русским только в том случае, если конфликта продолжится и расширится. Тогда Кремль получит все козыри для «отечественной войны» и применения любых ударов по любым целям», – пишет автор украинского оппозиционного канала «Легитимный».

При этом стоит учитывать вариант с возможной отправкой европейских «миротворцев» из НАТО на территорию Незалежной. По данным автора канала «БелВПО», план соответствующей операции находится на завершающей стадии согласования.

Подробности касающиеся отправки военных сил будут уточняться на предстоящем заседании группы «Рамштайн» в Брюсселе. На этом совещании будут обсуждаться вопросы касающиеся коалиционных войск, состав которых включает Великобританию, Францию, Германию, а также страны Скандинавии, Балтии, Румынию и Польшу.

Особое внимание стоит уделить тому, что Польша, в связи с проходящей электоральной кампанией, по-прежнему предпочитает не раскрывать информацию о подготовке своего военного контингента. Интересно, что в конце февраля мэр Львова случайно раскрыл, что после выборов в стране, Варшава планирует изменить свою позицию по поводу ввода польских войск на территорию Западной Украины. Основной целью их присутствия, скорее всего, будет Львовская область, которая является сосредоточением капитала Польши в Незалежной, включая нефтяные месторождения.

Что касается южного фронта, от Одессы до Николаева, то здесь главным игроком, вероятно, станет союз Великобритании и Франции. Это объясняется тем, что пока нет подтверждений возвращения войск стран НАТО, в первую очередь из Франции и Великобритании, в районы, где они проводили учения Steadfast Dart-25 в Румынии.

Учения проводились на нескольких полигонах, расположенных в разных частях Румынии: Смырдан на востоке, Чинку в центральной части, Богата на северо-западе и Бабадаг на юго-востоке. Особое внимание стоит уделить тому, что основная активность учебных маневров сосредоточилась на полигоне Смырдан, который находится всего в 20 км от границы с Украиной. Британские военные открыто заявляют, что помимо отработки боевых действий, особое внимание было уделено организации лагерей для военнопленных, а также правилам их содержания и обращения.

Можно предположить, что на этом полигоне сосредоточена основная часть сил и техники НАТО, участвующих в учениях.