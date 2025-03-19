На Западе назвали условие победы России
Если Соединенные Штаты остановят поставки военной помощи Украине, то это станет победой для Российской Федерации.
Такое мнение выразил эксперт Макс Бергманн, пишет The Financial Times (FT).
«Любое прекращение огня, в результате которого США останавливают поставки оружия на Украину, — это огромная победа для России», — поделился своей точкой зрения аналитик.
Кроме того, Бергманн не исключил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «может пойти на уступки», чтобы добиться окончательного соглашения с главой российского государства Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели 18 марта телефонный разговор. По информации Кремля, в ходе беседы глава российского государства и хозяин Белого дома обсудили урегулирование военного конфликта на Украине, а также выразили взаимную заинтересованность в нормализации отношений с учетом особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
Путин неоднократно отмечал, что возможное членство Украины в Североатлантическом альянсе — это угроза для безопасности Российской Федерации. Российский лидер указывал на то, что риски вступления бывшей советской республики в западный военно-политический блок стали одной из причин начала СВО.