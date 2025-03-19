Если Соединенные Штаты остановят поставки военной помощи Украине, то это станет победой для Российской Федерации.

Такое мнение выразил эксперт Макс Бергманн, пишет The Financial Times (FT).

«Любое прекращение огня, в результате которого США останавливают поставки оружия на Украину, — это огромная победа для России», — поделился своей точкой зрения аналитик.

Кроме того, Бергманн не исключил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «может пойти на уступки», чтобы добиться окончательного соглашения с главой российского государства Владимиром Путиным.

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели 18 марта телефонный разговор. По информации Кремля, в ходе беседы глава российского государства и хозяин Белого дома обсудили урегулирование военного конфликта на Украине, а также выразили взаимную заинтересованность в нормализации отношений с учетом особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.

Путин неоднократно отмечал, что возможное членство Украины в Североатлантическом альянсе — это угроза для безопасности Российской Федерации. Российский лидер указывал на то, что риски вступления бывшей советской республики в западный военно-политический блок стали одной из причин начала СВО.