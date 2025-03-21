Представлен полнофункциональный макетный образец ЗРК "Крона"

Полнофункциональный макетный образец боевого модуля зенитного ракетного комплекса "Крона" представил заказчику концерн "Калашников". Чуть раньше его показали на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025.

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Комплекс "Крона-Э" в состоянии защищать важные гособъекты, объекты городской инфраструктуры от ударов средств воздушного нападения, сообщают в концерне "Калашников". Основные его цели - беспилотные летательные аппараты среднего класса. Средства поражения ЗРК - зенитные управляемые ракеты 9М340 и 9М333.

По словам генерального директора концерна "Калашников" Алана Лушникова, опыт противодействия большим и малым беспилотникам противника, полученный в ходе спецоперации, и навел специалистов на мысль создать новый маневренный и высокоавтоматизированный комплекс. Он должен эффективно противостоять даже самым сложным целям, в том числе и малозаметным вражеским беспилотникам и крылатым ракетам.