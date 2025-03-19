Глава Совбеза Польши высказался о присутствии войск страны на Украине

Присутствие польских войск на Украине в настоящее время абсолютно исключено.

Об этом в интервью радиостанции RMF FM заявил глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Дариуш Луковский.

"У нас четкая позиция, которую мы представили нашим партнерам в Европе. Наше физическое, военное присутствие на Украине на сегодня абсолютно исключено", - сказал он. "Твердая позиция на сегодня такая, что нет", - добавил генерал.

При этом Луковский подчеркнул, что в интересах Польши "сохранение [военных] возможностей" Украины.

По его мнению, Польша также должна рассматривать вероятность своего участия в возможной "стабилизационной миссии" на Украине, причем участия "самого заметного из всех [других] государств".

Ранее против возможности отправки польских солдат на Украину выступил премьер-министр Польши Дональд Туск и три главных кандидата на пост президента страны - мэр Варшавы Рафал Тшасковский, директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий и экономист Славомир Ментцен.