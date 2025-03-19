ВСУ применили боеприпасы с детонаторами против мирных в Херсонской области

Военнослужащий группировки войск «Днепр» с позывным «Лютый» в беседе с РИА Новости заявил, что бойцы ВСУ используют против мирного населения Херсонской области боеприпасы, которые содержат пластиковую взрывчатку С4 с натовскими детонаторами.

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По его словам, противник использует эти боеприпасы для поражения личного состава и легкобронированной военной техники.