ВСУ применили боеприпасы с детонаторами против мирных в Херсонской области
Военнослужащий группировки войск «Днепр» с позывным «Лютый» в беседе с РИА Новости заявил, что бойцы ВСУ используют против мирного населения Херсонской области боеприпасы, которые содержат пластиковую взрывчатку С4 с натовскими детонаторами.
По его словам, противник использует эти боеприпасы для поражения личного состава и легкобронированной военной техники.
«Или гражданских. По ним ВСУ также применяют такой суббоеприпас. Детонаторы иностранного производства. Либо Америка, либо Германия. С4, очень высокого качества пластид», - отметил он.