Генерал назвал пять составляющих успеха операции «Поток» под Суджей

Удачное проведение операции Поток свидетельствует о переходе боеготовности Российской армии на новый уровень. Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев в Telegram.

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К успеху привело сочетание ряда фактором, пояснил генерал. Первым из них он назвал высокую подготовку личного состава. Вторым пунктом Гурулев указал секретность операции.

Третьим и четвертым факторами депутат указал хорошее обеспечение операции необходимой материальной базой и грамотно спланированное поражение противника в ходе ее реализации. Наконец, пятой составляющей успеха он назвал эффект неожиданности.

«Вот в этом и заключается успех. Это уже совсем другой уровень подготовки и понимания. Мы научились воевать», — резюмировал Гурулев.

Ранее житель Курской области рассказал об угощении чаем участников операции «Поток», вышедших из трубы газопровода в окрестностях Суджи.