В Курской области украинские формирования нанесли удар по больнице

Об ударе врага по медицинскому учреждению в Хомутовском районе рассказал исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

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Украинский FPV-дрон ударил по зданию Хомутовской центральной районной больницы. В результате взрыва осколками посечен фасад здания и остекление первого и второго этажей.

Глава региона отметил, что люди в результате этого варварского удара по больнице не пострадали.

Александр Хинштейн попросил курян не возвращаться в приграничные районы, пока там не будет полностью безопасно.